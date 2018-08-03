Вместе с этим фонд подписал соглашение по отзыву 220 млрд тенге из другого банка
​Самрук-Казына досрочно изъял замороженный вклад из Qazkom на 117 млрд тенге
Фото с сайта kapital.kz

ФНБ «Самрук-Казына» досрочно изъял замороженный вклад из Qazkom на 117 млрд тенге. Вместе с этим фонд подписал соглашение по отзыву 220 млрд тенге из другого банка, сообщает МИА «Казинформ».

В Самрук-Казына заявили, что высвобожденные средства в виде займов со ставками ниже рыночных будут направлены в портфельные компании. В частности, НК «Казахстан Темир Жолы» и Казахтелеком получат по 75 млрд тенге, а НАК «Казатомпром» - $200 млн. В фонде ожидают, что в среднесрочной перспективе это решение принесёт фонду порядка 50 млрд тенге.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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