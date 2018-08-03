Вместе с этим фонд подписал соглашение по отзыву 220 млрд тенге из другого банка
ФНБ «Самрук-Казына» досрочно изъял замороженный вклад из Qazkom на 117 млрд тенге. Вместе с этим фонд подписал соглашение по отзыву 220 млрд тенге из другого банка, сообщает МИА «Казинформ».
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