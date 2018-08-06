Полиция Алматы намерена удвоить количество операторов службы 102

Полиция Алматы намерена вдвое увеличить количество операторов службы 102. Ведомство также планирует ввести двусменный график, что позволит каждому оператору работать 12 часов вместо 24, сообщает Хабар 24.
«На сегодня наши операторы работают в посменном режиме, заступают на сутки и работают до следующего дня. Конечно, это тяжелая нагрузка для сотрудника, что в свою очередь отражается на его работоспособности, результатах. Поэтому, следуя рекомендациям Общественного совета, мы для улучшения качества обслуживания абонентов спецлинии «102» удваиваем число операторов в центре оперативного управления (ЦОУ) департамента внутренних дел (ДВД)», – объяснил руководитель ЦОУ ДВД Алматы Андрей Квашнин.
Также будет введен 2-сменный график, что позволит каждому оператору работать 12 часов вместо 24. «Это положительно скажется на оперативности и существенно снизит нагрузку на операторов для качественного и своевременного обслуживания абонентов», – добавил Квашнин.
Мера будет реализована через оптимизацию действующего штата из числа аттестованных сотрудников. Согласно правилам, операторами службы 102 могут работать только сотрудники полиции, прошедшие аттестацию. Однако в ЦОУ отмечают, что в целом реорганизация службы 102 в полноценный call-центр потребует боле длительной работы. В настоящее время прорабатываются финансовые, организационные и кадровые вопросы.
За 6 месяцев 2018 года в ЦОУ ДВД было принято более 373 тыс. телефонных звонков. Свыше 28 тыс. из них – сообщения о совершенных преступлениях, более 150 тыс. – информация об административных правонарушениях.
Ранее общественным советом было организовано посещение ЦОУ ДВД для членов совета, НПО, экспертов и городских активистов.
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