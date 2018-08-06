Полиция Алматы намерена удвоить количество операторов службы 102

«На сегодня наши операторы работают в посменном режиме, заступают на сутки и работают до следующего дня. Конечно, это тяжелая нагрузка для сотрудника, что в свою очередь отражается на его работоспособности, результатах. Поэтому, следуя рекомендациям Общественного совета, мы для улучшения качества обслуживания абонентов спецлинии «102» удваиваем число операторов в центре оперативного управления (ЦОУ) департамента внутренних дел (ДВД)», – объяснил руководитель ЦОУ ДВД Алматы Андрей Квашнин.

Также будет введен 2-сменный график, что позволит каждому оператору работать 12 часов вместо 24. «Это положительно скажется на оперативности и существенно снизит нагрузку на операторов для качественного и своевременного обслуживания абонентов», – добавил Квашнин.

Мера будет реализована через оптимизацию действующего штата из числа аттестованных сотрудников. Согласно правилам, операторами службы 102 могут работать только сотрудники полиции, прошедшие аттестацию. Однако в ЦОУ отмечают, что в целом реорганизация службы 102 в полноценный call-центр потребует боле длительной работы. В настоящее время прорабатываются финансовые, организационные и кадровые вопросы.

За 6 месяцев 2018 года в ЦОУ ДВД было принято более 373 тыс. телефонных звонков. Свыше 28 тыс. из них – сообщения о совершенных преступлениях, более 150 тыс. – информация об административных правонарушениях.

Ранее общественным советом было организовано посещение ЦОУ ДВД для членов совета, НПО, экспертов и городских активистов.

