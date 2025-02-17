В Алматы двух полицейских приговорили к условным срокам за пытки задержанного

Как заявили в прокуратуре, они заключили сделку со следствием о признании вины
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы приговорил двух сотрудников полиции, применивших пытки к задержанному, к условным срокам, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
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