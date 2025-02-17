В Алматы двух полицейских приговорили к условным срокам за пытки задержанного

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы приговорил двух сотрудников полиции, применивших пытки к задержанному, к условным срокам, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

«Доказано, что 29 марта 2023 года в квартире родственника одного из виновных сотрудников полиции в отношении доставленного гражданина применены пытки в целях получения от него признательных показаний в совершении кражи чужого имущества. В результате противоправных действий полицейских потерпевшему причинены физические страдания», - сообщили в прокуратуре.

Однако, учитывая процессуальное соглашение о признании вины, суд назначал подсудимым 3 года и 6 месяцев условно, установив пробационный контроль, лишив их специальных званий и права работать на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

Также сообщается, что по представлению прокуратуры за отсутствие контроля за деятельностью подчиненных и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены 10 сотрудников полиции, в том числе пять руководителей структурных подразделений.