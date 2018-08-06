Для этого её личного состава будут сформированы пешие отряды
Дорожно-патрульная полиция Алматы начнёт патрулировать дворы
фото Жанары Каримовой

Департамент внутренних дел Алматы переориентирует часть состава дорожно-патрульной полиции на охрану общественного порядка с улиц на дворовые территории, сообщают в пресс-службе ведомства.

В ДВД города пояснили, что основной задачей пешего патрулирования станет предупреждение, пресечение, профилактика и раскрытие преступлений по «горячим следам» во дворах, улицах и общественных местах, а также обслуживание поступивших звонков на службу «102».

«На сегодня в городе имеется порядка 4000 дворов, 1200 из которых уже отремонтированы, восстановлено наружное освещение. Именно в переулках и дворах происходят разные правонарушения, начиная с распития спиртных напитков и драками, заканчивая мелкими кражами и ограблениями. Поэтому в помощь участковым будут переориентированы пешие патрули из числа дорожно-патрульной службы», - сообщили в ДВД города.

На отдельных участках будет вестись автопатрулирование. Пешему составу будет запрещено заниматься остановкой транспортных средств, кроме случаев проведения оперативно-профилактических мероприятий, а также введения в действие планов перехвата.

На сегодня полк дорожно-патрульной полиции насчитывает 1081 человек.

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