Полиция Астаны продолжит следственные действия с Лукпаном Ахмедьяровым

В пятницу продолжился допрос журналиста Лукпана Ахмедьярова, который накануне был задержан и допрошен в течение нескольких часов. В департаменте полиции Астаны ранее сообщили, что по заявлению жительницы города Уральска зарегистрировано досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации (статья 274 Уголовного кодекса). Сегодня в полиции журналисту сообщили, что следственные действия будут продолжены.

«Около трех часов длился сегодня допрос. Все та же статья – по факту распространения заведомо ложной информации, и я так же в статусе свидетеля с правом на защиту. На этот раз следователь был вежлив, корректен и спокоен. Что будет дальше (со статусом – В.) мне не сказали. Сказали, что полиция будет дальше вести следственные действия, о принятом процессуальном решении уведомят», - рассказал Лукпан Ахмедьяров «Власти».

Он уточнил, что по этому делу только два человека – сама заявитель и он в качестве свидетеля.

Других подробностей журналист не сообщил, но отметил, что не удивлен возбужденным уголовным делом и напомнил о преследовании Темирлана Енсебека и других, дела которых «были шиты белыми нитками».

Накануне Лукпан Ахмедьяров был задержан во время съемок у Триатлон-парка. По его словам, «подошли полицейские, посадили насильно на машину, без повестки, без ничего». Позже юрист общественной организации «Правовой медиа-центр» Гульмира Биржанова сообщила «Власти», что журналиста задержали по части 3 статьи 274 Уголовного кодекса (распространение заведомо ложной информации, повлекшие причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству или иные тяжкие последствия), но он проходит по уголовному делу в статусе свидетеля с правом на защиту.

Лукпан Ахмедьяров находился в полиции вместе со своим адвокатом несколько часов. При этом, по словам журналиста, следователь вел себя во время допроса агрессивно и грубо. Вышел журналист из полиции только около 22:00.

Лукпан Ахмедьяров – один из самых известных независимых журналистов Казахстана. Ранее он руководил изданием «Уральская неделя», сейчас вместе с коллегами работает над YouTube-каналом «Просто журналистика».