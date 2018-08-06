Студенты заочного отделения должны будут изучать 100% кредитов по своей программе вместо нынешних 65%
Заочное образование реформируют в Казахстане
фото Жанары Каримовой

В Казахстане можно будет получить высшее образование по системе «part-time», однако вместо прежних 65% кредитов студенты должны будут изучать 100%, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра науки и образования Асхата Аймагамбетова. Ранее сообщалось, что заочное обучение будет приостановлено с 1 января 2019 года.

«Мы видим, что институт «part-time» обучения нужен. Есть граждане, которые нуждаются в этом, потому что есть разные ситуации. Но этот институт будет изменен. Сейчас готовится соответствующая нормативно-правовая база. «Part-time» обучение будет, но с некоторыми корректировками. Первое, они обязательно будут изучать не 65%, а 100% от объема кредитов по соответствующей программе согласно государственному общеобязательному стандарту образования. Второе - мы будем использовать дистанционные технологии. Для этого нам нужно разработать специальную систему прокторинга», - сообщил вице-министр на брифинге.

Как пояснил Айтмагамбетов, по действующим законам студенты заочного отделения осваивают около 65% от того объема, который осваивают очники по государственному общеобязательному стандарту образования. При этом и тем, и другим выдаются одинаковые дипломы.

Он также добавил, что в текущем году всё ещё действует старая норма, и вузы смогут принять студентов по традиционной системе. Студенты, уже обучающиеся по данной форме, продолжат обучение в том же порядке до получения диплома.

На своей странице в Facebook Айтмагамбетов подчеркнул, что заочная форма обучения для получения высшего образования на базе 11 классов была запрещена приказом министерства образования ещё в 2010 году. С того времени заочно могли обучаться только лица, получающие высшее образование повторно или выпускники колледжей третьего уровня Национальной рамки квалификации. Но и для этих категорий большая часть специальностей была недоступна, например, медицинские и ветеринарные направления подготовки.

«[Нынешняя] норма отменяющая заочную форму обучения вступает в законную силу с января 2019 года, это значит в текущем году всё ещё действует старая норма и вузы смогут принять студентов по традиционной системе. Что касается тех, кто уже обучается по данной форме, то они также продолжат обучение до получения диплома», - написал Айтмагамбетов.

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