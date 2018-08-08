Мир за ночь. 7-8 августа 2018 года

Саудовская Аравия отказалась от закупок пшеницы из Канады; в Белоруссии легализовали онлайн-казино; США опубликовали обновленный список облагаемых пошлиной в 25% товаров из Китая; Эквадор ведет переговоры с адвокатами Джулиана Ассанжа о его выходе из посольства; в Голливуде могут убрать звезду славы Дональда Трампа;

Саудовская организация по зерну (SAGO) проинформировала экспортеров зерна о том, что больше не будет закупать канадскую пшеницу и ячмень, сообщают Ведомости со ссылкой на Reuters. Причиной такого решения стало обострение дипломатического спора между странами относительно соблюдения прав человека в королевстве.

Пока неясно, касается ли решение SAGO только новых контрактов или будет распространяться на уже заключенные договора. По данным статистического агентства правительства Канады, общий объем продаж канадской пшеницы в Саудовскую Аравию за исключением дурума составил 68 250 тонн в 2016 году и 66 000 тонн в 2017 году.

В свою очередь государственная авиакомпания Саудовской Аравии Saudia также заявила об отмене прямых рейсов в Торонто.

3 августа канадский МИД выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в королевстве и потребовал их немедленного освобождения. В ответ на это МИД Саудовской Аравии обязал посла Канады в течение суток покинуть страну. Посол Саудовской Аравии из Оттавы был отозван в тот же день.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в котором легализованы организация и содержание онлайн-казино, сообщает Коммерсант. В документе были установлены особенности лицензирования и налогообложения данной деятельности, а также определены требования и условия.

«Документом в Белоруссии легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в сети интернет посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино)», — говорится в сообщении.

Теперь осуществление деятельности онлайн-казино возможно только на основании специального разрешения и при наличии гарантийного депозита на специальном счете. Также в указе сказано о необходимости предоставления налоговым органам удаленного доступа к виртуальному игорному заведению и подключение его к специальной компьютерной кассовой системе. Возрастной ценз для игроков увеличен с 18 до 21 года.

США опубликовали список товаров из Китая, которые попадут под 25-процентные пошлины, сообщает Коммерсант. Документ размещен на сайте аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Список содержит 279 наименований вместо 284, которые были указаны в первоначальном документе, опубликованном 15 июля. Начиная с 23 августа американская таможня начнет облагать пошлинами товары на сумму $16 млрд в год. Изменения были внесены после слушаний по пошлинам, состоявшихся в прошлом месяце.

Ранее стало известно, что власти Китая объявили о готовности ввести ответные пошлины на импорт из США на $60 млрд, если Вашингтон введет новые пошлины в отношении импорта из КНР на $200 млрд. Ограничения могут затронуть поставки агропродукции и энергетических товаров, по которым Китай ранее соглашался нарастить импорт из США.

Власти Эквадора ведут переговоры с адвокатами основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о его выходе из эквадорского посольства в Лондоне, рассказал президент страны Ленин Морено в интервью телеканалу NTN24, сообщает Коммерсант.

«Мы связались с его юридическими представителями, чтобы прийти к соглашению, которое обеспечило бы сохранение жизни Ассанжа и соблюдение международных норм. Если мы достигнем соглашения, мы попросим господина Ассанжа покинуть посольство и предстать перед соответствующим судом», — сказал Ленин Морено.

Ожидается, что Джулиан Ассанж в ближайшие недели покинет посольство Эквадора в Лондоне, где провел последние шесть лет.

Городской совет Западного Голливуда одобрил резолюцию с требованием навсегда убрать с Аллеи славы звезду Дональда Трампа, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на The Hollywood Reporter. За 11 лет существования плита с именем миллиардера неоднократно подвергалась вандализму, несколько раз ее разрушали целиком.

Члены совета анонимно проголосовали в поддержку резолюции, которая обращена к властям Лос-Анджелеса и Голливудской торговой палате, которая управляет Аллеей славы. В резолюции указывается, что звезду Трампа необходимо демонтировать из-за «возмутительного отношения к женщинам и других действий, которые противоречат ценностям Западного Голливуда, региона, штата и страны».

Совет напомнил, что за восстановление звезды Дональда Трампа приходится платить налогоплательщикам, тогда как установку звезды финансируют либо сами знаменитости, либо организации, которые выдвигают их кандидатуры на рассмотрение – сейчас это стоит $30 тыс.