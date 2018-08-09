Трамп может получить право вводить санкции за вмешательство в выборы США

Белый дом подготовил документ, который наделит президента США Дональда Трампа полномочиями вводить санкции в отношении иностранцев за вмешательство в выборы. Так власти США хотят продемонстрировать серьезность намерений в борьбе с «дезинформацией и хакерскими взломами, применяемыми Россией», сообщает Коммерсант со ссылкой на The Washington Post .

Восьмистраничный документ, с которым ознакомилась газета, призван ответить на критику тех, кто считает реакцию президента США на вмешательство в выборы-2016 слишком мягкой. Источники издания в Белом доме подчеркнули, что документ является черновым и может претерпеть изменения. «Все знают, что нужно что-то делать, но тема — очень деликатная»,— заявил один из сотрудников администрации.

Как стало известно Коммерсанту, Россия предлагала США сотрудничество в сфере предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру. В частности, Москва предложила Вашингтону внести в документ пункт о недопустимости «дестабилизирующих действий в отношении внутренних политических процессов, включая выборы». США, однако, от этих инициатив отказались.

Накануне сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нельсон заявил изданию Tampa Bay Times, что россияне проникли в избирательную систему штата и могут удалить данные некоторых зарегистрированных в ней избирателей: «Они взломали базы данных ряда округов». Месяцем ранее Нельсон вместе с республиканцем Марко Рубио, также представляющим Флориду, предупредили ответственных за подсчет голосов в 67 округах о возможной угрозе. Однако в письме, которое было отправлено перед предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США, не приводились конкретные данные.