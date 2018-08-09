В Алматы в тестовом режиме запустили мусоросортировочный комплекс. Полноценная эксплуатация объекта должна начаться 1 сентября. На строительство комплекса, по данным акимата города, уже было затрачено 5,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба городских властей.

«Производительность комплекса составляет 550 тысяч тонн в год. Это весь объем твердых бытовых отходов Алматы и с учетом перспективы на ближайшие пять лет. Сейчас мегаполис ежегодно образует около 600 тысяч тонн мусора, мы планируем охватить весь город услугами по сортировке твёрдых бытовых отходов (ТБО)», – прокомментировал технический запуск комплекса директор инвестировавшей в него компании Дмитрий Данильченко.

Он также отметил, что комплекс будет работать по специальной схеме, которая позволит максимально эффективно получать твёрдое сырье из ТБО. Завод планирует извлекать из общего объема отходов около 50 тыс. тонн вторичного сырья, в том числе ПЭТ (термопластик) – 31%; картон – 24%; целлофан – 8%; стекло – 29%; пластик – 7%; металл – 7%. Затем вторичное сырьё будет передаваться на переработку другим предприятиям.