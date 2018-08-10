Премьер-министр России прокомментировал информацию о будущих санкциях в отношении страны
Усиление санкций означает объявление экономической войны — Дмитрий Медведев
Фото с сайта премьер-министра России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, сообщает РИА Новости.

«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил он, отвечая на вопрос о том, какие еще санкции в отношении России могут быть приняты и как они могут повлиять на экономику страны.

Также говоря об уже действующих и недавно объявленных санкциях, Медведев подчеркнул, что «как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство России должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это — ограничение нашей экономической мощи».

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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