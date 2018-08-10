Усиление санкций означает объявление экономической войны — Дмитрий Медведев

«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил он, отвечая на вопрос о том, какие еще санкции в отношении России могут быть приняты и как они могут повлиять на экономику страны.

Также говоря об уже действующих и недавно объявленных санкциях, Медведев подчеркнул, что «как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство России должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это — ограничение нашей экономической мощи».