На выходных в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, местами с грозами и шквалистым ветром, возможен град, сообщает РГП «Казгидромет».

«С районов Карского моря продолжает поступать холодный влажный арктический воздух, в связи с этим в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, местами сильные с грозами и со шквалистым ветром, возможно выпадение града. В северных, центральных, восточных регионах ожидается понижение температуры ночью до 5-15, днем до 15-23 градусов тепла. На западе ожидается погода без осадков, лишь в конце периода с прохождением атмосферных фронтов местами кратковременные дожди с грозами, а также постепенное повышение температур», - говорится в сообщении синоптиков.

В Алматы по данным РГП «Казгидромет» на выходных пройдут дожди, температура в субботу сохранится высокая: 34-36 днем и 23-25 ночью, в воскресенье температура днем понизится до 25-27 тепла, ночью до 20-22°С.

В столице Казахстана также на выходных ожидаются дожди с грозами, температура днем 19-21°С, ночью 12-14°С.