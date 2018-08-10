В течение месяца голосовые объявления запустят по маршрутам, ведущим к достопримечательностям города
В общественном транспорте Алматы введут голосовые объявления остановок на трех языках
Фото Жанары Каримовой

В общественном транспорте Алматы введут голосовые объявления остановок на трех языках: казахском, русском и английском, сообщает Казинформ.

«Это будет объявление в автобусах и метро (в подземке эта функция работает уже несколько лет - при. V). Сейчас ведется запись голоса в студии. В течение месяца запустят объявления в автобусах Алматы. Мы начинаем с крупных маршрутов, которые в основном ходят по достопримечательностям, но в итоге хотим охватить весь транспорт», - рассказала директор туристского информационного центра города Алматы «Visit Almaty» Камила Лукпанова.

«Мы признаем, что не хватает какой-то информации на английском, навигации. Город, может, еще не 100% ориентирован на иностранного гостя, мы это признаем, благодаря опросу туристов», - отметила Камила Лукпанова.

Ранее активисты, представляющие людей с особыми потребностями, провели мониторинг общественного транспорта. С целью введения в Алматы бегущие строки, аудио объявления на остановках и в автобусах, троллейбусах, и ускорение посадки в метро. Тогда люди с особыми потребностями столкнулись с недоступностью общественного транспорта и излишним вниманием в метрополитене.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин снял передачу о Денисе Тене
Новости
Руководители полицейской службы Алматы освобождены от должности
Новости
​Прекращено уголовное дело в отношении 3 подростков, участвовавших в изнасиловании мальчика в ЮКО
Новости
88 иностранных телеканалов могут прекратить вещание на территории Казахстана
Новости
Власти Алматы вновь не разрешили митинг за реформу МВД
Новости
В школах запретят проводить пробное тестирование