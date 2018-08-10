В общественном транспорте Алматы введут голосовые объявления остановок на трех языках

«Это будет объявление в автобусах и метро (в подземке эта функция работает уже несколько лет - при. V). Сейчас ведется запись голоса в студии. В течение месяца запустят объявления в автобусах Алматы. Мы начинаем с крупных маршрутов, которые в основном ходят по достопримечательностям, но в итоге хотим охватить весь транспорт», - рассказала директор туристского информационного центра города Алматы «Visit Almaty» Камила Лукпанова.

«Мы признаем, что не хватает какой-то информации на английском, навигации. Город, может, еще не 100% ориентирован на иностранного гостя, мы это признаем, благодаря опросу туристов», - отметила Камила Лукпанова.

Ранее активисты, представляющие людей с особыми потребностями, провели мониторинг общественного транспорта. С целью введения в Алматы бегущие строки, аудио объявления на остановках и в автобусах, троллейбусах, и ускорение посадки в метро. Тогда люди с особыми потребностями столкнулись с недоступностью общественного транспорта и излишним вниманием в метрополитене.