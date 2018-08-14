В Алматы ограничат движение на нескольких улицах

С 13 по 16 августа в Алматы по улице Тимирязева в связи с дорожно-строительными работами будет временно приостановлено движение ночью. Ещё на нескольких улицах из-за реконструкции светофорных объектов также ограничат движение в ночное время, сообщает пресс-служба акимата.

«В связи с дорожно-строительными работами по улице Тимирязева при реконструкции линии BRT движение автотранспорта от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина будет временно перекрываться ночью с 13 по 16 августа с 23:00 до 06:00 часов», - говорится в сообщении акимата.

Также по проспекту Назарбаева из-за реконструкции светофорных объектов будут перекрываться перекрестки с улицами Айтеке би в ночь с 14 на 15 августа с 22:00 до 8:00, Казыбек би с 14 на 15 августа с 22:00 до 8:00, Гоголя с 15 на 16 августа с 22:00 до 8:00, Макатаева с 16 на 17 августа с 22:00 до 8:00, Маметовой с 17 на 18 августа с 22:00 до 8:00 и проспектом Райымбека с 18 на 19 августа с 22:00 до 8:00.

Ранее акимат сообщал, что в связи с проведением ремонта по проспекту Назарбаева движение транспортных средств от улицы Сатпаева до проспекта Аль-Фараби будет перекрыто с 13 до 17 августа. В этой связи временно изменены маршруты общественного транспорта.