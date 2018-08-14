Казахстанский тенге – не самая чувствительная валюта, считает Нацбанк

Казахстанский тенге является не самой чувствительной валютой, однако в случае необходимости Национальный банк готов осуществлять интервенции, чтобы сгладить значительные колебания. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил заместитель председателя регулятора Олег Смоляков.

«К концу июля биржевой курс тенге составил 346,7 тенге за доллар США, ослабнув с начала года на 4,3%. Ослабление тенге в мае-июле текущего года связано в первую очередь с общим укреплением доллара США к валютам развивающихся стран и оттоком капитала с развивающихся рынков на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США. Общая тенденция на развивающихся рынках затронула и Казахстан. Объем нот Национального банка (...) снизился с максимального уровня 454 млрд тенге в марте до 158,5 млрд тенге в июле», - сообщил Смоляков.

Он объяснил, что в последние дни ситуация на внутреннем валютном рынке объясняется «значительной волатильностью валют стран - основных торговых партнеров на фоне геополитической напряженности».

«Так, 13 августа курс тенге составил 363,22 тенге за доллар, с начала августа ослабление тенге составило 4,8%, а с начала года – 9,3%. При этом казахстанский тенге – не самая чувствительная валюта. Фундаментальный платежный баланс в первом полугодии, по предварительной оценке, в два раза лучше с точки зрения дефицита текущего счета, чем за первое полугодие прошлого года. Мы видим сбалансированные потоки по финансовому счету, и в целом это отражается на том, что относительно российского рубля, который подешевел на 17% с начала года, тенге существенно стабильнее», - подчеркнул зампред Нацбанка.

Смоляков также заверил, что регулятор осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке и в случае необходимости «готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний».

Вместе с тем он сообщил, что депозиты на конец июня составили 17,8 трлн тенге. При этом в Нацбанке наблюдают «продолжающийся рост депозитов в национальной валюте», которые за первое полугодие выросли на 8,2%. В результате уровень долларизации депозитов достиг в июне 44,5%.

«Мы видим, что в результате этих колебаний, которые наблюдались в последнюю неделю, существенных изменений в структуре долларизации не наблюдается. Несмотря на ослабление тенге к доллару, роль обменного курса как определяющего фактора – она не такая существенная, то есть не является действенным фактором при выборе валюты сбережений. В мае-июне продолжается рост депозитов в тенге», - заключил заместитель председателя.