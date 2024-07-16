Токаев поручил Нацбанку продолжать стабилизировать инфляцию

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, который отчитался об итогах реализации денежно-кредитной политики, а также рассказал о развитии экономической ситуации, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации.

Как сообщила пресс-служба Акорды, в частности, Сулейменов сообщил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики.

Сулейменов также рассказал о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов, о ходе реализации проектов по развитию национальной платежной системы и принципов открытого банкинга, созданию антифрод-центра для защиты средств казахстанцев от мошенников.

По итогам встречи Токаев поставил ряд задач по деятельности Национального банка, в том числе по дальнейшей стабилизации инфляции и построению цифровой финансовой инфраструктуры.

Напомним, что годовая инфляция в июне снизилась до 8,4%, как сообщал Нацбанк, в основном за счет более низкой инфляции продовольственных товаров и снизившихся темпов реализации тарифной реформы, а месячная инфляция в июне снизилась до 0,4%. Рост экономики за январь – май оценивается в 3,7%.

В связи с этим 12 июля комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку на 25 б. п. – с 14,50% до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

В пресс-службе Нацбанка поясняли, что годовая инфляция в мае и июне продолжила постепенное снижение, складываясь в пределах прогнозов и располагаясь ниже их центрального значения, а инфляционные ожидания населения, по сравнению с апрелем, снизились.

В то же время внешний инфляционный фон становится менее благоприятным ввиду роста цен на продовольствие в мире и ускорения инфляции в России, а во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление вследствие устойчивого внутреннего спроса, поддерживаемого фискальным стимулированием и потребительским кредитованием, а также продолжающейся реформы регулируемых цен.

В Нацбанке также заявляли, что денежно-кредитные условия будут умеренно жесткими до тех пор, пока инфляция не достигнет 5%.