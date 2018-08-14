В Минфине заявили о необходимости уточнения республиканского бюджета

«Недавно была проведена корректировка республиканского бюджета по перераспределению 10% от годовой суммы бюджетных программ, где имеются риски неосвоения. Вместе с тем министерство финансов продолжает ежедневно отслеживать ход освоения средств бюджета. По состоянию на 1 августа текущего года в зоне риска находятся расходы на сумму 33,2 млрд тенге. По ним необходимо уточнение бюджета», - сообщил Султанов во вторник в ходе заседания правительства.

В свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что средства, которые не осваиваются, «тормозят наш рост и наш подъём экономики».

«Если в сентябре будем опять пересматривать бюджет, то по итогам девяти месяцев неосвоенные средства опять будут перераспределены или будут подлежать заново анализу», - подчеркнул он.

Он также напомнил, что по итогам семи месяцев рост экономики составил 4% «в заданном режиме».

«Нам нужно продолжать в таком же духе. Но тем не менее, как мы видим из отчётов, для достижения этих показателей нужно, чтобы министерства и регионы работали совместно. Как доложили руководители областей, особенно всё, что связано со строительством и производством, – одни и те же разговоры каждый месяц. Изменений нет. То есть если мы будем зависеть от одного производства и от одного предприятия, то мы, ежемесячно анализируя, должны сами прогнозировать. Такого анализа нет. Низкие показатели – те же цифры из месяца в месяц. Других отраслей это не касается, по этой причине Мининвестиций и развития и Минэнерго должны обратить на это внимание. Особенно регионы должны принять необходимые меры для достижения этих показателей», - подчеркнул Сагинтаев.