Государство усилит финподдержку эффективных предприятий

Правительство Казахстана намерено усилить поддержку бизнеса, но при этом сделать переориентацию на эффективные предприятия. Для этого во вторник кабинет министром присвоил «Дорожной карте бизнеса» статус государственной программы.

«В целях повышения эффективности используемых средств меры государственной поддержки в рамках Программы переориентированы на эффективные предприятия. Так, к получению финансовой поддержки в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах допускаются проекты предпринимателей, способные обеспечить увеличение выплаты налогов, выпуска продукции и количества рабочих мест на 10% по истечении 2 лет со дня получения государственной поддержки. Оказание поддержки в приоритетных секторах экономики и отраслях ГПИИР осуществляется по проектам предпринимателей, показавших эффективную производственную деятельность в виде увеличения налоговых выплат, выпуска продукции на 20% до получения поддержки», - рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По его информации, новшеством разработанной государственной программы является внедрение инструмента субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства.

«В действующей международной практике размещение корпоративных облигаций на фондовых рынках является источником фондирования предпринимательских инициатив.

В этой связи субсидирование облигаций отечественных предприятий представляется инструментом развития фондового рынка в качестве альтернативы банковскому кредитованию», - рассказал Сулейменов, отметив, что распространение мер государственной поддержки позволит обеспечить равные конкурентные условия для развития банковского и фондового рынков.

Также в госпрограмму заложена автоматизация и оптимизация процессов предоставления мер государственной поддержки по предпринимательству.

«Данная работа проведена в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», где Единая платформа для бизнеса предусматривает оказание государственной поддержки в электронном формате по принципу «единого окна», - пояснил он.

В итоге с учетом автоматизации государственных услуг процесс предоставления субсидий и гарантий по кредитам будет полностью автоматизирован на портале «электронного правительства» вне зависимости от суммы кредита в октябре текущего года. А из процесса принятия решения исключен ряд этапов, что позволяет значительно сократить сроки предоставления этих услуг предпринимателям.

«С октября текущего года по субсидиям и гарантиям срок принятия решения будет сокращен с 25 дней до 5 дней. По инструментам предоставления грантов и подведения недостающей инфраструктуры заявки также будут приниматься посредством информационной системы.

Сроки принятия решения по грантам с учетом автоматизации до октября текущего года будут сокращены с 48 дней до 16 дней, с июля 2019 года этот процесс составит 3 дня», - проинформировал министр.

Кроме того, по подведению недостающей инфраструктуры срок рассмотрения заявки субъекта МСБ и выписки протокола сокращен с 27 дней до 4 дней. Все это, уверен Сулейменов, обеспечит прозрачность принятия решений и своевременность освоения бюджетных средств.

Вместе с тем для цифровизации нефинасовых услуг во всех ЦОП и ЦПП предусмотрено открытие зон самообслуживания.

«Зоны самообслуживания позволят предоставлять консультационные услуги, обучение и возможность сдачи налоговой и статистической отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой в онлайн режиме», - подчеркнул глава Миннацэкономики.

В целом же в текущем году планируется предоставить порядка 2 200 субсидий и гарантий субъектам МСБ по кредитам банков второго уровня, а также обеспечить подведение недостающей инфраструктуры к проектам МСБ на сумму более 6,6 млрд тенге и охватить нефинансовыми мерами поддержки более 20 тысяч человек.