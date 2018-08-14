Срок действия ключей ЭЦП продлен до трех лет

Срок действия ключей ЭЦП, выпущенных на защищенных носителях, продлили на три года, сообщает АО «Национальные информационные технологии».

Как сообщает акционерное общество, теперь пользователи имеют возможность выпустить регистрационные свидетельства (ключи ЭЦП) на защищенных носителях ключевой информации, таких как удостоверение личности, eToken PRO 72K, JaCarta, Kaztoken, Akey со сроком на 3 года.

Однако срок действия ключей ЭЦП на файловой системе остается 1 год, так как данный тип хранилища не является сертифицированным и не позволяет безопасно хранить закрытые ключи продолжительное время.

«Главная цель продления срока действия ключей ЭЦП – это удобство для граждан. Если ранее пользователям необходимо было каждый год перевыпускать ключи посредством личного кабинета или в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», то на текущий момент необходимость перевыпуска и, соответственно, необходимость посещения филиалов Госкорпорации будет возникать только раз в 3 года», - говорится в сообщении.