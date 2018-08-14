Президент Турции пообещал дать жесткий ответ на развязанную США «экономическую войну»
Эрдоган предложил бойкотировать электронную продукцию американского производства
Фото UMIT BEKTAS/REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Анкаре с заявлением на фоне падения курса национальной валюты. Ответить США на ведение «экономической войны» он предложил запретом импорта американских гаджетов, сообщает РБК.

Как пишет издание, Эрдоган заявил, что «те, кто развязали экономическую войну против Турции, должны заплатить за это». При этом турецкий президент подчеркнул, что агрессивные действия США в экономической сфере затрагивают не только Турцию, но и ряд других стран. В числе государств, пострадавших от действий Вашингтона, он назвал Россию, Китай и Канаду.

Возможным ответом на действия США Эрдоган назвал бойкот американской электронной продукции и развитие национального производства. «Мы будем производить и продавать продукты, которые будут лучше тех, которые мы покупаем за иностранную валюту. И мы будем бойкотировать американскую электронику», - приводит слова из выступления Эрдогана Anadolu. Он напомнил, что в мире есть альтернатива устройствам, произведенным в США. «Если у них есть iPhone, то с другой стороны есть и Samsung», - подчеркнул он.

На минувшей неделе в ответ на содержание турецкими властями под стражей американского пастора Эндрю Брансона Белый дом объявил о введении санкций в отношении глав МВД и Минюста Турции. Вскоре президент США Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь, поставляемые в США из Турции.

Эрдоган, комментируя решение США повысить пошлины на алюминий и сталь, заявил о намерении принять ответные меры. «То, чего не удалось добиться при помощи провокаций и переворота, теперь они пытаются осуществить финансами, это называется экономическая война. Мы поняли вашу игру и будем принимать меры. Мы не сдадимся. Вы наступаете на нас долларами, тогда мы найдем другие способы осуществления наших задач», - заявил Эрдоган во время выступления в городе Трабзон.

О готовности Анкары ответить на введенные США новые пошлины на турецкие алюминий и сталь заявлял и пресс-секретарь МИД Турции Хамит Аксой.

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