Индия планирует впервые отправить пилотируемую миссию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в день празднования Дня независимости заявил, что Индия готовится к отправке в космос собственной пилотируемой миссии к 2022 году, сообщают Ведомости .

«Индия всегда была продвинутой в области космической науки. Но мы решили, что к 2022 г., когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, или раньше, сын или дочь Индии направится в космос», – сказал Моди.

Руководитель индийского космического агентства ISRO Сиван Кайласавадиву заявил о плотном графике работ, но подтвердил реальность этого прогноза. В конце июня ISRO сообщало о планах развития лунной программы, Индия намерена стать лидером по добыче на Луне гелия-3, источника безотходной ядерной энергии.