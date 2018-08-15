Покорение космоса запланировано к 2022 году
Индия планирует впервые отправить пилотируемую миссию
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в день празднования Дня независимости заявил, что Индия готовится к отправке в космос собственной пилотируемой миссии к 2022 году, сообщают Ведомости.

«Индия всегда была продвинутой в области космической науки. Но мы решили, что к 2022 г., когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, или раньше, сын или дочь Индии направится в космос», – сказал Моди.

Руководитель индийского космического агентства ISRO Сиван Кайласавадиву заявил о плотном графике работ, но подтвердил реальность этого прогноза. В конце июня ISRO сообщало о планах развития лунной программы, Индия намерена стать лидером по добыче на Луне гелия-3, источника безотходной ядерной энергии.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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