В Алматы задержана ЛГБТ-активистка Жанар Секербаева

В среду была задержана и доставлена в УВД Алмалинского района ЛГБТ-активистка и соосновательница казахстанской феминистской инициативы «Феминита» Жанар Секербаева. Об этом Жанар сообщила на своей странице в Facebook .

Vласти удалось связаться с ЛГБТ-активистом Амиром Шайкежановым, который направляется в УВД к Жанар Секербаевой. Он сообщил, что Секербаева все еще находится в УВД Алмалинского района. Он не смог дать точного ответа причины задержания, но связал их с профессиональной деятельностью Жанары. «Есть только теории. Сегодня должна была быть презентация отчета на тему о потребностях лесбиянок, бисексуалок и квир-женщин в Казахстане, а на прошлой неделе FEMENITA проводила флешмоб на Арбате с плакатами. Возможно, это одна из причин задержания», – рассказал Шайкежанов.

Накануне повестка была доставлена из того же УВД другой соосновательнице «Феминиты» Гульзаде Сержан. «Вручили повестку и звали на «профилактическую беседу» в связи с тем, что феминистки проводят какие-то акции в их районе (для справки: хотя я - феминистка, никакие акции в их районе не организовывала и не проводила)», – написала Гульзада в своем аккаунте в Facebook.