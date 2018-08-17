Казахстан и Россия намерены отслеживать перевозку товаров с помощью электронных пломб

Россия и Казахстан в сентябре могут запустить пилотный проект по отслеживанию транзитных грузовых автоперевозок с помощью электронных пломб, сообщает «Коммерсантъ» .

По данным издания, с российской стороны реализацию проекта предложено поручить ФТС, оператором выступит «РТ-Инвест Транспортные системы», уже управляющая системой «Платон».

«Коммерсантъ» ознакомился с проектом распоряжения правительства России о проведении эксперимента по мониторингу транзитных автомобильных перевозок товаров, перемещаемых между таможнями России и Казахстана.

«Решение о проведении такого эксперимента принято вице-премьерами стран ЕАЭС 13 июля – тогда на заседании Совета Евразийской экономической комиссии его участники говорили о преобладании бумажного оборота при общении бизнеса с органами власти, а также о непрозрачности процедур, связанных с перемещением товаров», - пишет издание.

С помощью электронных навигационных пломб в перспективе предполагается отслеживать движение транзитных грузов по территории ЕАЭС. При нарушении целостности пломбы информация будет доступна государственным контролирующим органам и владельцам груза в онлайн-режиме.

Эксперимент продлится всего один месяц – с 1 сентября по 1 октября 2018 года, российские и казахстанские перевозчики смогут участвовать в нем добровольно. До 1 ноября 2018 года результаты «пилота» будут проанализированы, их рассмотрят на очередном заседании Совета ЕЭК.

Для запуска проекта ФТС до 1 сентября определит таможенные органы, которые будут в нем участвовать, а также товарные группы, по которым будет вестись мониторинг.