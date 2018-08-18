С начала года за взяточничество привлечено более 30 акимов и их заместителей

В Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщили о последних задержаниях акимов различных уровней.

Заместитель акима города Сатпаев подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге от представителя одной из частной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при строительстве двух общежитий, предназначенных для переселения жителей с близлежащих районов. Замакима полностью признал свою вину и поэтому избежал задержания.

Начато расследование в отношении бывшего акима Целиноградского района. Он подозревается в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей — он подписал незаконное постановление о предоставлении ТОО права частной собственности путем выкупа земельного участка площадью 50 га на территории района.

В Павлодарской области аким Калкаманского сельского округа подозревается в том, что по предварительному сговору со своим подчиненным – главным специалистом, получил взятку в размере 50 тыс. тенге от представителя ТОО за заключение договора аренды и установки платежного терминала в административном здании акимата.

В злоупотреблении должностными полномочиями подозревается бывший заместитель акима Байсеркенского с/о Алматинской области, который незаконно предоставил земельный участок одному из жителей области под ведение личного подсобного хозяйства. Хотя по генплану этана этой земле должна была быть автомобильная стоянка.

По всем этим фактам проводится досудебное расследование.

Тем временем в Атырауской области за получение взятки путем вымогательства осуждены заместитель акима района и руководитель отдела строительства. Они получили взятки в 500 тыс. тенге от подрядной компании.

Замакима приговорен к семи годам лишения свободы. Руководитель отдела строительства должен будет выплатить штраф в размере 35 миллионов тенге.

За получение взятки на системной основе от предпринимателя на общую сумму 300 тыс.тенге осужден к штрафу 23,4 млн тенге аким сельского округа Жибек Жолы, Аршалинского района, Акмолинской области. Штраф в 12 млн тенге должен будет выплатить аким г. Жетысай, который в феврале получил взятку в сумме 200 тысяч тенге за положительное решение вопроса финансирования по программе «Балапан» и общее покровительство.

К штрафу в 8,8 млн осужден аким Косшинского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области, который в январе 2018 года в г.Астана получил взятку в сумме 3 млн. тенге от директора ТОО за предоставление земельного участка в рамках государственной программы развития территорий.

Всего с начала года за взяточничество к ответственности привлекаются 31 акимов и заместителей акимов различного уровня: областного – 1, городского – 4, районного – 5, сельского – 21. Осуждены 12 чиновников.