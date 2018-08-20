Пост главы города занял бывший заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар.
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Назначен аким Усть-Каменогорска
ФОТО С САЙТА YK-NEWS.KZ

В понедельник глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов представил активу области нового акима Усть-Каменогорска. Им стал бывший заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар, сообщает YK-news.kz.

37-летний Жаксылык Омар в разные годы работал помощником акима ВКО, начальником управления внутренней политики региона, руководителем управления культуры ВКО. В 2013-2016 годах занимал должность заместителя акима области, а с 2016 года — заместителя акима Алматинской области.

Экс-аким Усть-Каменогорска Куат Тумбаев уволился после того, как Даниал Ахметов заявил, что Тумбаев «не имеет морального права занимать такую высокую должность» и предложил ему написать заявление об уходе по собственному желанию.

В апреле 2018 года заместитель акима Риддера Бауржан Курманбаев находился за рулём машины в состоянии алкогольного опьянения, в результате ДТП под колеса машины попал 18-летний житель Риддера – Евгений Смольников. Вместе с Курманбаевым в машине находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев.

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