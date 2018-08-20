​В ARTиШОКе пройдет вечер памяти театрального режиссера Бориса Преображенского

В вечере «Наш Преображенский» примут участие друзья режиссера, его ученики и коллеги. Среди них артисты Галина Пьянова, Вероника Насальская, Виктор Ашанин, Евгений Жуманов, Ольга Коржева, Татьяна Тарская, Лариса Фатеева, Татьяна Костюченко, Алексей Гостев, Андрей Колесников. На собранные средства будет установлен памятник на алматинском кладбище, где похоронен режиссер.

«Алматы – город подвижный, он имеет кочевую ментальность, памяти в городе мало, мы быстро очень все забываем, но такую личность, как Преображенский, трудно забыть. Это был очень знаковый человек, который круто изменил театральную картину города. Все то лучшее, что имеет Алматы театральный сегодня, – это генетика Преображенского. Мы вспоминаем столько всего теплого, важного, смешного связанного с ним – все это войдет в вечер воспоминаний о человеке, который просто фонтанировал посылом – социальным, личностным, человеческим», – рассказывает художественный руководитель театра ARTиШОК Галина Пьянова.

Вечер «Наш Преображенский» состоится 27 августа на Большой сцене театра ARTиШОК (Гоголя, 40). Начало в 19:00.

Борис Преображенский ушел из жизни 4 августа 2012 года. Известного театральному режиссеру, основателю театра «Новой сцены» было 73 года.