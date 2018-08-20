​Суд оштрафовал ЛГБТ-активистку Жанар Секербаеву на 12 тысяч тенге

Судья специализированного межрайонного административного суда Алматы Акмарал Исабаева признала ЛГБТИК-активистку и соосновательницу феминистской инициативы «Феминита» Жанар Секербаеву виновной в нарушении общественного порядка. Ей назначен штраф в размере 5 МРП – 12 025 тенге, написала активистка на своей странице в Facebook.

Ранее адвокат Айман Умарова подала заявление на замену судьи, однако отвод был отклонен:

«Мы с адвокаткой Айман Умаровой будем подавать на апелляцию, поскольку не согласны с таким решением. Мы сообщили сегодня судье Акмарал Исабаевой (на которую заявление об отводе было отклонено!) о многочисленных нарушениях со стороны инспектора УВД Алмалинского района Даурена Елюбаева (вот некоторые из них: мне была дана повестка с ошибкой; против моей воли я была силой приведена в автомобиль; не установлено точное место и время «акции» (в интерпретации полицейских); не дали возможность говорить с адвокаткой по телефону приватно; не была выдана копия протокола; сегодня не были приведены свидетели, которые и написали объяснительные о том, что они были оскорблены», – написала Секербаева.

Жанар Секербаева также обратила внимание на поведение участников процесса во время судебного заседания. По ее словам, прокурор не знал ее имени на момент начала процесса:

«Прокурор Медеуского района Айтжанулы, который даже не знал моего имени и спрашивал в начале заседания мои имя и фамилию, а во время заседания прервал меня, когда я рассказывала о фотосессии, и сказал, что за дачу ложных показаний я могу быть привлечена к уголовной ответственности», – уточнила она.

16 августа ЛГБТ-активистка и соосновательница казахстанской феминистской инициативы «Феминита» Жанар Секербаева была задержана и доставлена в УВД Алмалинского района. На следующий день, в четверг, в специализированном межрайонном административном суде Алматы прошло открытое судебное заседание по делу: Секербаевой предъявили обвинение по статье «Мелкое хулиганство».

9 августа 2018 года в Алматы на Арбате прошла фотосессия, посвященная дестигматизации месячных у девочек, девушек, женщин. «Поскольку эта тема была и до сих пор является уятом в казахстанском обществе: о ней не говорят, предпочитают избегать обсуждений, называют физиологические процессы эвфемизмами на русском и казахском языке или же используют прямые стигматизирующие слова как «етеккір» в казахском (что в переводе: грязный подол)», - говорится на сайте «Феминиты».