Мир за ночь. 21-22 августа 2018 года

В США бывший адвокат президента Дональда Трампа признался, что уклонялся от уплаты налогов в ходе предвыборной президентской кампании 2016 года. А бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа коллегия присяжных признала виновным по 8 из 18 предъявленных пунктов обвинения. В Венесуэле произошло сильное землетрясение. Facebook ввела систему оценку репутации пользователей.

В Астане за сутки выпала месячная норма осадков, коммунальные службы работалм в усиленном режиме. В ликвидации подтоплений принимли участие две передвижные насосные станции. Также, по данным столичного акимата, на улицы города вышли более 100 единиц техники. В связи с этим ночью председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев написал в своем аккаунте в Twitter, что проблему можно было решить задолго до 20-летия столицы.

«Несмотря на поручения президента, Астана хронически не готова к сильным дождям и другим проявлениям природной стихии. Страдают и жители столицы, и ее международная репутация. Эту проблему можно было решить задолго до 20-летия столицы. Сенаторы потребуют принять срочные меры», - написал Токаев.

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн сдался ФБР и пошел на сделку со следствием. Как сообщает CNN, адвокат заявил, что действовал под руководством «кандидата на федеральный пост» в попытках скрыть во время предвыборной кампании информацию о его внебрачных связях. Слушание с участием Коэна прошло в федеральном суде на Манхэттене. Он признал вину по восьми пунктам, включая уклонение от уплаты налогов, предоставление ложных данных банкам, а также финансовые нарушения в ходе предвыборной кампании. Коэн заявил суду, что выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, а также организовал платеж в рамере 150 тысяч доларов бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал. По его словам, оба перевода были сделаны под руководством Трампа с целью скрыть данные о женщинах в ходе президентской кампании 2016 года.

Приговор Коэну вынесут в декабре. Ему может грозить от трех до пяти лет заключения, а также конфискация имущества.

Коллегия присяжных признала Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, виновным по 8 из 18 предъявленных ему пунктов обвинения. Его признали виновным в пяти эпизодах уклонения от уплаты налогов, а также сокрытии данных о зарубежном счете и некоторых банковских операциях. По десяти оставшимся пунктам обвинения присяжные не смогли прийти к единому мнению. Окончательный приговор будет оглашен позднее судьей.

Дело Манафорта рассматривают в Александрии в штате Виргиния. Еще один процесс начнется в середине сентября в Вашингтоне. Тогда будут рассматривать обвинения в адрес экс-главы предвыборного штаба Трампа в отмывании денег и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента в пользу бывшего украинского президента Виктора Януковича. Ему предъявили обвинения в результате расследования под руководством спецпрокурора Роберта Мюлллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Однако следствие в отношении Манафорта напрямую «российского дела» не касается.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Венесуэлы в штате Сукре. Очаг землетрясения находится на глубине 10 километров. Впоследствии EMSC понизило магнитуду землетрясения до 7,0, а показатели глубины увеличил до 113 километров. По данным издания Ultimas Noticias, толчки ощущались в городах Каракас, Гуаренас, Гуатире, Тачира и других. Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Соцсеть Facebook ввела систему оценку репутации пользователей, определяя степень благонадежности по шкале от нуля до одного. Отвечающая за борьбу с дезинформацией Тесса Лионс заявила, что шкала разработана в рамках борьбы с фейковыми новостями.

В последнее время соцсеть оказалась в центре сразу нескольких скандалов: сначала Facebook критиковали за многочисленные фейковые новости, появившиеся во время американской президентской кампании 2016 года. А этой весной стало известно, что данные 50 млн пользователей использовала компания Cambridge Analytica.