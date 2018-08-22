Госдеп США призвал освободить режиссёра Олега Сенцова

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт выпустила заявление с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который на протяжении 100 дней продолжает голодовку в российской тюрьме, сообщают Ведомости .

Как подчеркнула Нойерт, Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в создании группы для организации терактов в Крыму, удерживается в тюрьме «произвольно». «Мы возобновляем наше требование к России о его немедленном освобождении и освобождении всех граждан Украины, незаконно заключенных в тюрьму в России и на Крымском полуострове. Мы встревожены перспективой, что еще один невинный человек умирает в российской тюрьме», - отмечается в заявлении. Ноейрт выразила надежду на то, что трагедии удастся избежать. В противном случае США будут настаивать на привлечении виновных к ответственности.

Сенцов 16 мая объявил голодовку с требованием отпустить всех граждан Украины, которые, по его мнению, незаконно удерживаются на территории России.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года признал задержанного в 2014 году в Крыму Сенцова виновным в организации на территории полуострова террористического сообщества. Российские власти считают уроженца Крыма Сенцова гражданином России.

Рецензия на фильм «Процесс: Российское государство против Олега Сенцова»: «Самый страшный грех на земле – это трусость» – Олег Сенцов