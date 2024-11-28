США готовят пакет военной помощи Украине на $725 млн

Байден стремится поддержать правительство в Киеве перед тем, как покинуть свой пост в январе
Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений для Украины на сумму $725 млн, сообщили агентству Reuters два официальных лица. Байден стремится поддержать правительство в Киеве перед тем, как покинуть свой пост в январе.
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