США готовят пакет военной помощи Украине на $725 млн

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений для Украины на сумму $725 млн, сообщили агентству Reuters два официальных лица. Байден стремится поддержать правительство в Киеве перед тем, как покинуть свой пост в январе.

По словам чиновника, знакомого с планом, администрация Байдена планирует предоставить различное противотанковое оружие из запасов США, включая наземные мины, беспилотники, ракеты «Стингер» и боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS). Ожидается, что в комплект поставки также войдут кассетные боеприпасы, которые обычно используются в ракетах системы управляемого залпового огня (GMLRS), запускаемых пусковыми установками HIMARS.

США ожидают, что Украина будет использовать мины на своей территории, хотя она обязалась не применять их в районах с гражданским населением.

Официальное уведомление конгресса о пакете мер по борьбе с распространением оружия может поступить уже в понедельник. При этом содержимое и размер пакета могут измениться перед тем, как его подпишет Байден.