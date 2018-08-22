Послы ряда стран вручили президенту Казахстана верительные грамоты

На встрече с послами Назарбаев отметил, что начало их работы совпадает с важным периодом в развитии Казахстана. «Наша страна успешно развивается благодаря миру и согласию», - сказал президент.

По его словам, «установлены доверительные отношения с Германией, которые достигли стратегического уровня». «Мы намерены продолжать комплексную работу с нашими германскими коллегами для внедрения в Казахстане элементов четвертой промышленной революции и привлечения передовых технологий и инвестиций», - сказал Назарбаев.

Он также отметил, что «Казахстан и Украину связывают узы дружбы и сотрудничества». «За прошедшие годы мы достигли больших достижений. В прошлом году торговый оборот между нашими странами вырос на 19%. Несмотря на многие препятствия, увеличивается количество предприятий, работающих с участием Украины в Казахстане. В прошлом году их количество достигло 660 предприятий. Мы все время поддерживаем осуществление совместных проектов. Очень важно осуществлять совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и очень важно развивать наши отношения», - отметил президент.

Кроме этого, он выразил уверенность, что «становление Пакистана полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества придаст новый импульс в ее работе».