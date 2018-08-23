Учебных программ по оказанию первой доврачебной помощи в Казахстане нет – Минздрав

В настоящее время на согласовании в парламенте находится проект Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», в который впервые в истории внесено понятие «первая помощь». После его подписания «будет проводиться работа по утверждению учебных программ по оказанию первой помощи», сообщила в ответ на запрос Vласти исполняющий обязанности директора департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гульнар Жангарашева.

В проекте нового кодекса первая помощь определяется как «комплекс срочных базовых мероприятий для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при экстренных состояниях, проводимых на месте происшествия самим пострадавшим (самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости (взаимопомощь)».

После утверждения кодекса «планируется представление предложений в министерство образования и науки о включении в учебные программы курса по оказанию первой помощи в школах и университетах», отметила Жангарашева. Она также добавила, что право предоставлять услуги по обучению навыкам оказания первой помощи будет дано и другим организациям, имеющим лицензию на образовательную деятельность.

Марат Мельдеханов, директор департамента здравоохранения Красного Полумесяца Казахстана, рассказывает, что соответствующим навыкам казахстанцы могут обучаться и сейчас, однако судить о качестве проводимого обучения трудно: «В Казахстане есть ряд НПО и других учебных центров, которые обучают население навыкам оказания первой помощи, но, к сожалению, нет единых стандартов. Мы обучаем по международному стандарту, который разработал глобальный методический центр по обучению первой помощи. По какой программе, по каким методам, чему учат другие организации, непонятно».

В Красном Полумесяце также обращают внимание на то, что пока активность государства в этой области ограничилась принятием определения – кто и каким образом должен оказывать первую помощь, кого, как и где следует обучать соответствующим навыкам, пока неизвестно. Эксперты из международной организации утверждают, что долгое время отечественное министерство здравоохранения склонно было подменять понятие первой помощи понятием скорой медицинской помощи.

«Государство ограничивается тем, что обучает парамедиков. Кто это? Это 5-6 категорий людей, к которым относятся, например, пожарники, полицейские, водители любых автотранспортных средств, работники медицинских учреждений, которые не имеют медицинских дипломов о высшем образовании. Для них проводится обучение (36 часов). При этом программа - углубленная, много медицинских терминов. То есть она не ориентирована на простое население», - объясняет Мельдеханов. При этом в министерстве здравоохранения на вопрос о том, обязаны ли полицейские обладать навыками оказания первой помощи, предпочли не отвечать, предложив адресовать этот вопрос непосредственно в министерство внутренних дел.

Специалисты Красного Полумесяца уверены, что навыкам оказания первой помощи (не медицинским знаниям) должны быть обучены все работники образовательных учреждений, владельцы транспортных средств, полицейские и Национальная гвардия, работники сферы общественного питания и сотрудники торгово-развлекательных центров.

Напомним, 19 августа, выйдя из ресторана в центре города, олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен попытался предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто, в результате чего получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от массивной кровопотери. Своевременное и качественное оказание первой помощи со стороны прохожих могло стать решающим фактором в его спасении.