Аким также пообещал провести общественные слушания и ответить на все вопросы
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Байбек о Кок-Жайлау: откажемся от проекта, если общественность нас не поддержит
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе выступления перед педагогами города на августовском совещании в четверг назвал условие отказа от проекта Кок-Жайлау, сообщает«Казинформ».

«Важно, чтобы все стороны придерживались здравого смысла, опираясь на аргументированные факты, а не популистские лозунги. Все решения должны быть осмысленными. Ответственно заявляю: если общественность нас не поддержит, мы от проекта откажемся», - сказал Байбек и пообещал провести общественные слушания, где ответит на все вопросы.

При этом он отметил, что горнолыжный курорт Кок-Жайлау должен стать одним из мощнейших драйверов развития туризма, позволит создать рабочие места, обеспечить налоговые поступления в бюджет и станет еще одним символом Алматы.

Байбек подчеркнул, что акимат «в своей работе учитывает мнение горожан, опирается на поддержку алматинцев».

«С учетом замечаний жителей новая концепция предусматривается существенное уменьшение нагрузки на плато Кок-Жайлау. Новый проект горнолыжного курорта кардинально оптимизирован по сравнению с проектом 2013 года», - добавил аким.

В связи с оптимизацией, по его словам, принято решение сократить площадь земли, выделяемой под строительство, на 100 га.

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