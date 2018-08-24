Сроки досудебного расследования прервали из-за отсутствия виновного лица в деле
Полицейские не нашли виновных во вспышке менингита в Алматы
Фото Владимир Третьяков

Полиция Алматы не установила в действиях работников департамента охраны общественного здоровья города состава уголовно-наказуемого деяния. В связи с этим сроки досудебного расследования прерваны, сообщает Казинформ.

«Прокуратурой Алматы установлено, что в период с апреля 2018 года по 29 мая в Алматы отмечался рост заражения менингококковой инфекцией. Зарегистрировано 4 случая летального исхода. 29 мая прокуратурой Алматы в ЕРДР было зарегистрировано уголовное дело по факту нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов департаментом охраны общественного здоровья Алматы, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц», - говорится в ответе МВД на запрос агентства Казинформ.

Как отмечается в ответе, досудебное расследование поручено следственному управлению ДВД Алматы.

«Объективных и достаточных данных, указывающих на наличие в действиях работников департамента охраны общественного здоровья Алматы состава уголовно-наказуемого деяния, не добыто. 19 июля сроки досудебного расследования прерваны на основании статьи УПК «неустановление лица, совершившего уголовное правонарушение», - сказано в ответе на запрос агентства.

В Казахстане в конце мая была отмечена повышенная заболеваемость менингококковой инфекцией. По данным Минздрава, с начала 2018 года в Казахстане зарегистрировано 63 подтвержденных случая менингококковой инфекции. От нее скончались 13 человек, 6 из них - в Алматы.

В начале июня министр здравоохранения Елжан Биртанов прибыл в Алматы и посетил инфекционные больницы. Тогда «недостаточными» назвал Биртанов действия управления здравоохранения Алматы в условиях повышенной регистрации менингита.

Позже правоохранительные органы выявили несколько подозреваемых, которые занимались распространением недостоверной информацией о ситуации с менинигитом в социальных сетях.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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