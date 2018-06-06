«Недостаточными» назвал Биртанов действия управления здравоохранения Алматы в условиях повышенной регистрации менингита

Министр здравоохранения Елжан Биртанов во вторник прибыл в Алматы и посетил инфекционные больницы. Состояние Каскеленской инфекционной больницы министр оценил как «очень плохое» и теперь намерен предложить премьер-министру закрыть это медучреждение. Также Биртанов оценил работу городского управления здравоохранения и ответил на критику секретаря партии «Нур Отан» Тамары Дуйсеновой.

В Казахстане с начала 2018 года зарегистрировано 59 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 13 случаев с летальным исходом: в Алматы – 6 случаев, в Алматинской области – 4 случая, в Южно-Казахстанской – 2 случая и в Кызылординской области – 1 случай. Отдельно по Алматы, по словам министра, за последние трое суток новых случаев подтверждённых заражений менингитом не зарегистрировано.

«Исходя из данных, которые мы мониторим, за последние три дня подтвержденных случаев нет. По количеству обращений мы видим спад в детскую инфекционную больницу. Надеемся, что тенденция продолжится, и мы перейдем в нормальный режим», - заявил Биртанов.

Отвечая на вопросы журналистов, министр оценил работу управления здравоохранения Алматы: «Я действия управления здравоохранения оцениваю, как недостаточные. Я хочу сказать, что эта проблема существовала достаточно давно». По словам Биртанова, в прошлом году был принят приказ об оказании экстренной медицинской помощи независимо от места прописки, однако не все больницы внесли соответствующие изменения в свою деятельность.

«Должны оказывать помощь даже независимо от гражданства пациента, не говоря уже о прописке. Да, это правило нарушалось. Это связано с тем, что врачи на местах исполняют другой, внутренний приказ от местного исполнительного органа. Теперь мы приняли решение создать совместный приказ, который обяжет врачей принимать всех экстренно поступивших пациентов независимо от их места жительства», - заявил министр.

Также после визита в Каскеленскую инфекционную больницу министр намерен поднять вопрос о ее закрытии: «Состояние Каскеленской инфекционной больницы очень плохое, поэтому я дал поручение, и буду докладывать премьеру, чтобы рассмотреть вопрос о закрытии этого учреждения и передачи его функций центральной районной больнице Каскелена, которая находится в новом здании».

Отвечая на вопрос о критике секретаря партии «Нур Отан» Тамары Дуйсеновой, Биртанов отметил, что они работают в одной команде с общими целями, соответственно и к критике министр относится нормально.

Спикер в очередной раз подчеркнул, что министерство не снимает с себя ответственности. «Мы являемся уполномоченным органом в области охраны здоровья населения. Все, что в стране происходит - это ответственность министерства и лично моя. Есть законодательное четкое распределение функций и полномочий. Не мне оценивать, кто прав, кто виноват, но я указываю на то, что не соблюдались правила, которые закреплены законодательно».

Во вторник руководство управления здравоохранения Алматы также провело брифинг по ситуации с менингококковой инфекцией в городе.