По его словам, выявлено 3-4 человека
Выявлены граждане, распространяющие ложную информацию о менингите – Бекшин
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Правоохранительные органы выявили несколько подозреваемых, которые занимались распространением недостоверной информацией о ситуации с менинигитом в социальных сетях, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.

«В соцсетях дезинформация, которая сеет панику среди населения есть, органы занимаются этим. 3-4 подозреваемых выявлены, которые занимались такой дезинформацией. С ними проводится соответствующая работа - зачем они это делали выявят органы», - сообщил Бекшин.

Он заверил, соответствующие правоохранительные органы занимаются вопросом распространения недостоверной, ложной информации, которая приводит к панике населения. «По нашим данным, уже есть подозреваемые в количестве 3 или 4, по которым уже ведется соответствующая работа», - вновь подчеркнул главный санитарный врач.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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