Выявлены граждане, распространяющие ложную информацию о менингите – Бекшин

По его словам, выявлено 3-4 человека
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Правоохранительные органы выявили несколько подозреваемых, которые занимались распространением недостоверной информацией о ситуации с менинигитом в социальных сетях, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.
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