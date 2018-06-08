Выявлены граждане, распространяющие ложную информацию о менингите – Бекшин

Правоохранительные органы выявили несколько подозреваемых, которые занимались распространением недостоверной информацией о ситуации с менинигитом в социальных сетях, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.

«В соцсетях дезинформация, которая сеет панику среди населения есть, органы занимаются этим. 3-4 подозреваемых выявлены, которые занимались такой дезинформацией. С ними проводится соответствующая работа - зачем они это делали выявят органы», - сообщил Бекшин.

Он заверил, соответствующие правоохранительные органы занимаются вопросом распространения недостоверной, ложной информации, которая приводит к панике населения. «По нашим данным, уже есть подозреваемые в количестве 3 или 4, по которым уже ведется соответствующая работа», - вновь подчеркнул главный санитарный врач.