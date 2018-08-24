Вместо заборов вокруг РУВД установят новые — «декоративные»

«Большие массивные заборы будут демонтированы, взамен будут установлены декоративные заборы и тут же предусмотрены просторные, стеклянные фронт-офисы, о которых ранее распространяли информацию. Для приема граждан, их консультации и комфортного пребывания, - пояснила в телефонном разговоре представитель ДВД Алматы. - Демонтаж и установка декоративных заборов будет производиться за счет государственных средств. Потому что оголить периметр РУВД невозможно, это противоречит постановлению правительства №191 ««Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении»». Известно, что у нас хранится большой арсенал оружия, поэтому оголить по периметру все здания УВД и подразделений по закону невозможно»
Неизвестно, когда начнется демонтаж и строительство новых заборов, по словам Азирбек, тендер объявлен недавно.
Ранее заместитель начальника ДВД Избасар Бектуров рассказал, что департамент внутренних дел Алматы намерен демонтировать заборы перед зданиями РУВД и организовать фронт-офисы для оказания правоохранительных услуг по примеру прокуратуры Алматы. «Акимат нас в этом поддерживает», – сказал Бектуров. Во фронт-офисах будет работать ресепшн с консультантами, а также прозрачные кабинки с дежурными сотрудниками криминальной и административной полиции, где граждане смогут получить компетентные ответы на свои вопросы, подать заявление или получить разъяснение. В них также будет предусмотрен зал ожидания и уборные. В случае претензий к работе дежурного, граждане смогут обратиться с жалобой в управление собственной безопасности.
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