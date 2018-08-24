Вместо заборов вокруг РУВД установят новые — «декоративные»

Ранее департамент внутренних дел Алматы заявил, что намерен демонтировать заборы перед зданиями РУВД. Однако на их месте появятся новые, декоративные. Как пояснила Vласти представитель ДВД города Салтанат Азирбек, оставить подразделения ДВД без заборов невозможно из-за постановления правительства «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении».

«Большие массивные заборы будут демонтированы, взамен будут установлены декоративные заборы и тут же предусмотрены просторные, стеклянные фронт-офисы, о которых ранее распространяли информацию. Для приема граждан, их консультации и комфортного пребывания, - пояснила в телефонном разговоре представитель ДВД Алматы. - Демонтаж и установка декоративных заборов будет производиться за счет государственных средств. Потому что оголить периметр РУВД невозможно, это противоречит постановлению правительства №191 ««Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении»». Известно, что у нас хранится большой арсенал оружия, поэтому оголить по периметру все здания УВД и подразделений по закону невозможно»

Неизвестно, когда начнется демонтаж и строительство новых заборов, по словам Азирбек, тендер объявлен недавно.

Ранее заместитель начальника ДВД Избасар Бектуров рассказал, что департамент внутренних дел Алматы намерен демонтировать заборы перед зданиями РУВД и организовать фронт-офисы для оказания правоохранительных услуг по примеру прокуратуры Алматы. «Акимат нас в этом поддерживает», – сказал Бектуров. Во фронт-офисах будет работать ресепшн с консультантами, а также прозрачные кабинки с дежурными сотрудниками криминальной и административной полиции, где граждане смогут получить компетентные ответы на свои вопросы, подать заявление или получить разъяснение. В них также будет предусмотрен зал ожидания и уборные. В случае претензий к работе дежурного, граждане смогут обратиться с жалобой в управление собственной безопасности.