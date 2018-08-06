Перед зданиями РОВД Алматы демонтируют заборы

Департамент внутренних дел Алматы намерен демонтировать заборы перед зданиями РОВД. Рядом с ними также появятся стеклянные консультативные приемные, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас на территории и в подразделениях ДВД Алматы действует пропускной режим, установлены контрольно-пропускные пункты и капитальные ограждения согласно методическим рекомендациям для объектов, уязвимых в террористическом отношении. Но от граждан поступают нарекания в отношении отсутствия условий, прежде всего для длительного ожидания. Поэтому, с учетом рекомендаций Общественного совета Алматы мы приняли решение о смене формата на более клиентоориентированный», – рассказал заместитель начальника ДВД Избасар Бектуров.

Ведомство также планирует организовать фронт-офисы для оказания правоохранительных услуг по примеру прокуратуры Алматы. «Акимат нас в этом поддерживает», – сказал Бектуров. Во фронт-офисах будет работать ресепшн с консультантами, а также прозрачные кабинки с дежурными сотрудниками криминальной и административной полиции, где граждане смогут получить компетентные ответы на свои вопросы, подать заявление или получить разъяснение. В них также будет предусмотрен зал ожидания и уборные. В случае претензий к работе дежурного граждане смогут обратиться с жалобой в Управление собственной безопасности.

Вместе с тем Бектуров отметил, что реализация этих планов потребует подготовки расчетов, проектно-сметной документации, а также проведения экспертизы. Всё это, по словам Бектурова, «займет некоторое время».