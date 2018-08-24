Журналист Райхан Рахим собирает средства для создания документального фильма о проблеме ДЦП в Казахстане

Журналист Райхан Рахим начала сбор средств для создания документального фильма. Старт проекта намечен на 27 августа, написала она у себя на странице в Facebook .

«На мой новый полнометражный документальный фильм о проблеме ДЦП необходимо финансирование в размере миллиона тенге. Бюджет распланирован с учетом оплаты работы оператора, видеоинженера и звукорежиссера. В эту сумму еще включены расходы на логистику между Алматы и Астаной, - пишет Райхан Рахим. - Мои френды и подписчики, помогите мне собрать эту сумму, чтобы я могла создать качественный фильм о ситуации не только детей с ДЦП, но и всех родителей тяжелобольных детей, вынужденных искать лечение за границей».

По словам журналиста, она понимает, что для решения проблем нужен системный подход, который «наше государство пока предложить не может».

«Каждый раз, начиная новый проект, не важно, фоторепортаж ли это или фильм, предпочитаю не говорить об этом. Лучше показать реальное дело, дело по факту, чем сказать много слов. Таким образом, вся ответственность и нагрузка за воплощение идеи всегда была на мне. Зато, когда все получалось: и найти достаточно денег, найти воодушевленную команду, интересных героев, правильную концепцию, и уложиться в сроки - я ощущала себя счастливым человеком. Потому что вся эта работа радовала и вдохновляла людей, приносила пользу всем. Но теперь мне одной не справиться», - резюмирует Райхан Рахим.

Реквизиты Райхан: Kaspi Gold 5169 4931 1972 0186, ИИН 810705402545.

Также журналист выложила видео: