В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Северо-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях объявлено штормовое предупреждение. В предстоящие трое суток в северных, центральных и восточных областях ожидаются дожди, грозы и сильный шквалистый ветер, сообщает РГП «Казгидромет».

С пятницы по субботу в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами туман и град. Порывы ветра могут достигать 25 м/с. В Петропавловске в субботу синоптики прогнозируют дождь, грозу, шквал, град и порывы ветра 15-20 м/с. Также в Костанайской области в субботу ожидается местами гроза, ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской области с 24 по 27 августа местами сохранится ветер 15-20 м/с. В субботу ожидается пыльная буря, порывы ветра 23 м/с.

«Активный облачный массив, связанный с высотным циклоном, расположен над северными районами Казахстана. В предстоящие трое суток в северных, центральных и восточных областях ожидаются дожди, грозы, при грозах сильный шквалистый ветер, местами возможен град. В северных областях в субботу и воскресенье местами возможен сильный дождь. На остальной территории республики преимущественно без осадков, а температура воздуха в этот период предполагается около средних многолетних значений и местами ниже нормы на 2-4°С», - сообщают синоптики.