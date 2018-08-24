При обыске у бывшего ответсека министерства иностранных дел изъяли $1,5 миллиона

В пятницу на совещании по вопросам коррупционных рисков в деятельности внешнеполитического ведомства заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов заявил, что при обыске у бывшего ответственного секретаря МИДа Анарбека Карашева изъяли $1,5 миллиона.

«Внешнеполитическое ведомство периодически охватывает коррупционный скандал. Честно говоря, не думал, что мне придётся в стенах МИДа такие примеры приводить, но к сожалению, сегодня ситуация такова: внешнеполитическое ведомство всегда считалось эталоном и очень прискорбно, что мне сейчас приходится здесь присутствовать и доводить до вас такие нелицеприятные факты», — начал Бектенов.

Зампред агентства рассказал, что при обыске у бывшего ответственного секретаря МИД Карашева было изъято $1,5 млн., у директора ТОО «Дирекция по строительству дипгородка» Нурекеновой 200 тысяч долларов. Карашев обвиняется в получении на системной основе взяток от подчиненных за покровительство по службе, а Нуркенова и руководитель отдела официальных мероприятий Жумасанова привлекаются за получение свыше 28 млн. тенге незаконных вознаграждений от предпринимателей, оказывающих услуги по организации мероприятий.

«Наряду с этим выявлены факты лоббирования Карашевым фирмы своего племянника ТОО «Лара групп», которое за нарушение норм о госзакупках было привлечено в качестве оператора по приобретению авиабилетов для командировок госслужащих. В результате завышения комиссионных сборов, было похищено 9,8 млн. тенге выделенных из бюджета на эти цели. Также следствием установлены факты оплаты Карашевым фактически не выполненных объемов работ по капитальному ремонту здания посольства Казахстана в Узбекистане. По предварительным данным ущерб от этих действий составил порядка 70 млн. тенге», - добавил Бектенов.

В начале июня национальным бюро по противодействию коррупции был задержан бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел Анарбек Карашев. Он подозревается в получении взяток на сумму свыше 10 млн. тенге.

Карашев был назначен должность ответственного секретаря министерства иностранных дел с июля 2014 по май 2018 года.