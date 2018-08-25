Илон Маск не будет превращать Tesla в частную компанию

Основатель и СЕО Tesla Илон Маск заявил, что инвесторы убедили его отказаться от идеи делать Tesla частной компанией, так что она останется на рынке, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

«Учитывая отзывы, полученные мной, очевидно, что большинство текущих акционеров считают, что Tesla лучше остаться публичной компанией», – рассказал Элон Маск. 23 августа Элон Маск провел встречу с советом директоров Tesla, чтобы сообщить им о том, что он хотел бы оставить компанию публичной, совет директоров его поддержал.

7 августа Маск в своем аккаунте в Twitter объявил, что хочет превратить компанию из публичной в частную. Он заявил о готовности вывести Tesla с биржи при цене в $420 за акцию. Свое решение глава компании объяснил «дикими колебаниями цен на акции», что приводит к тому, что это отвлекает всех работающих в Tesla и являющихся ее акционерами.