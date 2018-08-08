Производитель автомобилей делает ставку на долгосрочную перспективу
Илон Маск объяснил преобразование Tesla в частную компанию
фото с сайта TED Talks

В корпоративном блоге компании Tesla Илон Маск объяснил причины, по которым готов преобразовать свою компанию из публичной в частную, сообщают Ведомости. Глава компании уточнил, что отказ от публичности не является шагом к объединению со SpaceX.

«В качестве публичной компании, мы подвержены диким колебаниям цен на акции, что может сильно отвлекать всех работающих в Tesla и являющихся ее акционерами», – пояснил гендиректор компании. На компанию давит ритм ежеквартальной отчетности, что заставляет выбирать между решениями, правильными в рамках квартала, но не являющихся таковыми в долгосрочном плане.

Подобное разъяснение появилось после того как Маск объявил в своем твиттере о готовности вывести Tesla с биржи при цене в $420 за акцию. Стоит отметить, что окончательное решение о выводе компании с биржи еще не принято, вопрос будет вынесен на рассмотрение собрания акционеров. В случае принятия решения о выводе с биржи у акционеров Tesla будет выбор: оставаться частными инвесторами компании или продать акции по $420 за штуку с 20-процентной премией к моменту последней квартальной отчетности.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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