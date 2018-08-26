Умер американский сенатор Джон Маккейн

Американский политик, сенатор, бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни, сообщила в ночь на воскресенье его семья.

Около года назад у Маккейна диагностировали агрессивную форму глиобластомы. На этой неделе семья Маккейна распространила заявление о том, что сенатор принял решение отказаться от дальнейшего лечения, поскольку оно не принесло результатов.

Джон Маккейн с конца 1950-х служил в военно-морских силах США, воевал во Вьетнаме и провел пять с половиной лет в плену. В 1983 году стал членом палаты представителей, а с 1987 года был сенатором от штата Аризона.

В 2000 году участвовал в президентских праймериз Республиканской партии, но уступил Джорджу Бушу - младшему. В 2008 году был кандидатом в президенты от республиканцев, проиграл выборы демократу Бараку Обаме.

Маккейн оставался одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он не поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента США и был одним из самых жестких его критиков внутри Республиканской партии.

По данным источников, Маккейн просил, чтоы на его похоронах с речами выступили президенты Джордж Буш - младший и Барак Обама.