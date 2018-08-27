Первые электронные паспорта здоровья казахстанцев внедрят в декабре

До конца года в Казахстане запустят платформу интероперабильности, первые электронные паспорта здоровья появятся в декабре, сообщает «Казинформ» .

«В текущем году планируется запуск платформы интероперабильности, которая позволит поэтапно интегрировать все медицинские информационные системы и запустить единый банк электронных паспортов здоровья населения страны», - сообщил в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Он отметил, что это позволит вести электронную медицинскую историю состояния здоровья каждого казахстанца с момента его рождения и на протяжении всей жизни. «Медицинские мобильные приложения и цифровые технологии позволят удаленно, в режиме реального времени отслеживать состояние человека, фиксируя их в персональных электронных записях», - уточнил вице-министр.

Цой также сообщил, что разрабатывается проект нового кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», где будут определены основные правовые аспекты электронного здравоохранения, а также усилена ответственность местных исполнительных органов за эффективную организацию амбулаторно-поликлинической помощи населению, за кадровое обеспечение и контроль оснащения медицинских учреждений в соответствии со стандартами.

Кроме того, новым кодексом планируется в целях снижения дефицита медицинских кадров на местах с 2019 года внедрить обязательную трехлетнюю отработку выпускников, прошедших обучение по государственному гранту в регионах.



