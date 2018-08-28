Самое дорогое жилье по программе «7-20-25» покупают в Астане. Согласно анализу отчетов банков-партнеров по одобренным заявкам средняя цена приобретаемого жилья в столице по программе составляет 15 млн 270 тыс. тенге, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ипотечной организации «Баспана».

Между тем покупательская способность жителей Атырау выше чем в Алматы – в среднем здесь покупают жилье за 13 млн 480 тыс. тенге, тогда как в Алматы – за 12 млн 900 тыс. тенге. При этом алматинцы – самые массовые участники программы.

Самое недорогое жилье по программе «7-20-25» покупают в Костанае – здесь средняя стоимость жилья 7 млн 400 тыс. тенге. Также недорогое жилье по программе в Актау (7 млн 900 тыс. тенге) и Акмолинской области (8 млн 170 тыс. тенге).

Как сообщается, по состоянию на 25 августа принято 1803 заявки на получение займа на сумму 21,3 млрд тенге. Из них банками одобрено 1190 заявок на сумму 14 млрд тенге.

