Все средства физлиц в Qazaq Banki и Эксимбанк защищены гарантией – Нацбанк

Национальный банк РК заверил вкладчиков Qazaq Banki, Эксимбанк, что в случае ликвидации банков им выплатят гарантийное возмещение, сообщила пресс-служба финрегулятора во вторник.

«Национальный банк Республики Казахстан в связи с принятым 27 августа 2018 года решением о лишении АО «Qazaq Banki» и АО «Эксимбанк Казахстан»лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, напоминает вкладчикам-физическим лицам, что депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), то есть в случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка, КФГД осуществляет вкладчикам-физическим лицам выплаты гарантийного возмещения», - говорится в сообщении.

Сообщается, что максимальный предел гарантии по депозитам в тенге – до 10 млн тенге, по депозитам в иностранной валюте – до 5 млн тенге.

На возмещение из средств КФГД имеют право физические лица, индивидуальные предприниматели, частные судебные исполнители, нотариусы и адвокаты.

«Возмещению подлежит остаток на банковском счете. Начисленное банком вознаграждение не гарантируется. Если договором банковского вклада предусмотрена капитализация вознаграждения, то капитализированное вознаграждение прибавляется к основной сумме депозита и становится объектом гарантии», - отмечается в сообщении.

По данным Нацбанка, всего в АО «Qazaq Banki» размещено депозитов физических лиц на сумму 23 млрд тенге. При этом обязательства КФГД по выплате возмещения составляют 19,6 млрд тенге. «Около 2% клиентов банка имеют депозиты сверх гарантируемой суммы и получат возмещение в пределах гарантируемой суммы от Казахстанского фонда гарантирования депозитов, а сверх гарантируемой суммы – от ликвидационной комиссии», - заключили в Нацбанке.

В АО «Эксимбанк Казахстан» размещено депозитов физических лиц на сумму 254 млн тенге, обязательства Казахстанского фонда гарантирования депозитов по выплате возмещения составляют 249 млн тенге. Около 1% клиентов банка имеют депозиты сверх гарантируемой суммы и получат возмещение в пределах гарантируемой суммы, а сверх гарантируемой суммы – от ликвидационной комиссии.

Постановлением правления Национального банка Qazaq banki и Эксимбанк лишен лицензии с 27 августа. В банке «назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления Банка». Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.

Также лишен лицензии Эксимбанк.

В середине апреля 2018 года, выступая на совещании в Акорде, Нурсултан Назарбаев сообщил, Qazaq Banki и Эксимбанк находятся в группе из трёх банков, которые имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут (выполнить обязательства - V) перед своими вкладчиками».