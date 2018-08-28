В пяти школах Астаны введут экспериментальное обучение на латинице

В пяти школах Астаны экспериментально введут обучение на латинице, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев в кулуарах заседания правительства во вторник.

«В рамках эксперимента подготовлено несколько вариантов, выбрано несколько школ. Там мы проведем апробацию. Будут проводить специалисты как министерства, так и нашего института по языкам. По результатам апробации посмотрим, как дети осваивают, как им более удобно. Потом доведём эти результаты», - сказал Сагадиев.

Он добавил, то выбрано 5 столичных школ для апробации. «Дети будут работать по текстам: писать, читать, произносить, распознавать. Всё стандартная учебная программа. Никаких особых изменений в ней нет», - уточнил Сагадиев.

Министр не уточнил, в каких именно школах будет введена апробация, но сообщил, что для этого выбраны «нулевые и первые классы точно».