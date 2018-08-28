Президент также отметил, что «КазМунайГаз» находится на этапе трансформации
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Назарбаев обсудил с Мынбаевым влияние мировых цен на нефтяной рынок

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник провел встречу с председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Сауатом Мынбаевым, сообщила пресс-служба главы государства.

Как указывается в сообщении на сайте Акорды, Мынбаев доложил главе государства о ситуации на нефтяных рынках в контексте влияния мировых цен на энергоресурсы, а также проинформировал его о планах нацкомпании на ближайшую перспективу.

Назарбаев в свою очередь подчеркнул необходимость использования потенциала КМГ для дальнейшего развития энергетического сектора. «На сегодняшний день «КазМунайГаз» достиг определенного уровня развития и находится на этапе трансформации, что включает оптимизацию структуры, цифровизацию технологических процессов и подготовку к выходу на IPO», - сказал президент Казахстана.

По итогам встречи Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

Как сообщал ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов, на ближайшие три года в бюджет Казахстана заложена цена нефти $60 за баррель и 350 тенге за доллар.

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