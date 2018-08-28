Единый рынок лекарств ЕАЭС начал работу

«Мы выполнили основную задачу, которая была поставлена перед нами в рамках Евразийского экономического союза, – обеспечить доступ населения и специалистов здравоохранения к безопасным, качественным и эффективным лекарственным препаратам. Создана правовая и информационная база для работы единого рынка лекарств», – сообщил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков на Всероссийской GMP-конференции с международным участием «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка».

Он добавил, что информационная система для регистрации лекарственных средств успешно прошла комплексное тестирование, а уполномоченные органы стран ЕАЭС проверили и подтвердили возможность единой электронной регистрации. По данным Корешкова, на август этого года первые 6 заявлений на регистрацию лекарственных средств приняты в Казахстане, еще 2 – в Беларуси.

Кроме того, по словам министра, полностью проработано проведение инспектирования по правилам GMP союза. Две первые заявки на проведение инспектирования приняты в Беларуси. Отмечается, что производитель, готовый пройти соответствующую процедуру, может направить заявку в любой из инспекторатов стран ЕАЭС.

Корешков подчеркнул, что внедрение системы GMP на уровне каждого фармацевтического предприятия в ЕАЭС позволит выйти производителям на международный рынок и повысить конкурентоспособность лекарств.

По данным министра ЕЭК, решениями совета Комиссии приняты все надлежащие практики в сфере обращения лекарственных средств (GMP, GCP, GLP, GDP, GVP), установлены требования к перечням лекарственных препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска, введена номенклатура готовых лекарственных форм, определены единые правила исследования стабильности лекарственных препаратов.

Таким образом, как отмечают в ЕЭК, созданы все условия для свободного движения в ЕАЭС качественных и эффективных лекарств.