Первые 6 заявлений на регистрацию лекарств приняты в Казахстане
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Единый рынок лекарств ЕАЭС начал работу
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Завершено формирование единого рынка лекарственных средств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), информационная система для регистрации успешно прошла тестирование, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Мы выполнили основную задачу, которая была поставлена перед нами в рамках Евразийского экономического союза, – обеспечить доступ населения и специалистов здравоохранения к безопасным, качественным и эффективным лекарственным препаратам. Создана правовая и информационная база для работы единого рынка лекарств», – сообщил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков на Всероссийской GMP-конференции с международным участием «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка».

Он добавил, что информационная система для регистрации лекарственных средств успешно прошла комплексное тестирование, а уполномоченные органы стран ЕАЭС проверили и подтвердили возможность единой электронной регистрации. По данным Корешкова, на август этого года первые 6 заявлений на регистрацию лекарственных средств приняты в Казахстане, еще 2 – в Беларуси.

Кроме того, по словам министра, полностью проработано проведение инспектирования по правилам GMP союза. Две первые заявки на проведение инспектирования приняты в Беларуси. Отмечается, что производитель, готовый пройти соответствующую процедуру, может направить заявку в любой из инспекторатов стран ЕАЭС.

Корешков подчеркнул, что внедрение системы GMP на уровне каждого фармацевтического предприятия в ЕАЭС позволит выйти производителям на международный рынок и повысить конкурентоспособность лекарств.

По данным министра ЕЭК, решениями совета Комиссии приняты все надлежащие практики в сфере обращения лекарственных средств (GMP, GCP, GLP, GDP, GVP), установлены требования к перечням лекарственных препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска, введена номенклатура готовых лекарственных форм, определены единые правила исследования стабильности лекарственных препаратов.

Таким образом, как отмечают в ЕЭК, созданы все условия для свободного движения в ЕАЭС качественных и эффективных лекарств.

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