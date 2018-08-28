Казахстанские студенты нарушили миграционное законодательство
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МИД посоветовал выдворенным из Южной Кореи казахстанцам обратиться в посольство
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Казахстанским студентам, выдворенным из Южной Кореи, необходимо обратиться в корейское посольство в Казахстане, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«Группа студентов обратилась в посольство Казахстана в Корее за помощью. Студентам либо компании, организовавшей их поездку, необходимо обратиться в посольство Южной Кореи в Казахстане и разъяснить все обстоятельства своего пребывания. Далее решение данного вопроса будет уже в компетенции корейской стороны», - прокомментировал ситуацию Смадияров во вторник.

Он напомнил, что согласно соглашению между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований, граждане РК и Кореи, которые владеют национальным паспортом и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать, могут въезжать и выезжать без визы до 30 дней.

«В данном случае казахстанские студенты нарушили миграционное законодательство Южной Кореи и их выдворили за пределы страны», - добавил представитель МИД РК.

Ранее СМИ сообщали, что группу казахстанских студентов (около 20 человек), уехавших в Южную Корею на летние курсы, депортировали как нелегалов.


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